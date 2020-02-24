السرايا تنعى اثنين من مجاهديها ارتقيا بقصف الاحتلال دمشق

غزة – الرأي:

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اثنين من مجاهديها ارتقيا أثناء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري إن الشهيد المجاهد "زياد أحمد منصور" (23 عاماً)، والشهيد المجاهد "سليم أحمد سليم" (24 عاماً) من مجاهديها ارتقيا إلى العلا شهيدين – بإذن الله تعالى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أثناء العدوان الغاشم والغادر الذي استهدف العاصمة السورية دمشق العروبة.

وأكدت سرايا القدس أن العدوان على دمشق العروبة جاء بعد عجز العدو عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس في أرض الميدان.

وشددت السرايا على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدة الشهداء بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.