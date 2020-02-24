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سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال

24 شباط / فبراير 2020 08:30

غزة – الرأي:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال مساء الأحد، رداً على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده.

وأكدت سرايا القدس في بيان مقتضب لها، أنها سترد على أي عدوان صهيوني، محذرةً العدو "إن عدتم عدنا".

واستهدفت سرايا القدس مساء أمس الأحد، مدينة عسقلان ومغتصبات "غلاف غزة"، رداً على جريمة العدو الصهيوني التي أدت لاستشهاد أحد مجاهدي سرايا القدس بخانيونس.

ونعت سرايا القدس الشهيد المجاهد/ محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء خانيونس، والذي ارتقى شهيداً في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

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