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الاحتلال يُلغي زيارات الأسرى الفلسطينيين بذريعة "كورونا"

08 آذار / مارس 2020 08:09

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فلسطين المحتلة - الرأي

قرر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "جلعاد اردان"، مساء اليوم، إلغاء زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي بذريعة الخشية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" للسجون.

وذكر موقع "والا" العبري، أن القرار جاء في أعقاب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونُقل عن إردان قوله: "إن سيناريو انتقال العدوى لداخل السجون سيكون خطيراً لأن ذلك يعني عدوى جماعية للأسرى والسجانين على حد سواء".

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في عشرات من سجونه ومراكز التوقيف ما يزيد عن 6500 فلسطيني.

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