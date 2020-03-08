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الاحتلال يخطر بإزالة خيام وحظائر في الأغوار الشمالية

08 آذار / مارس 2020 08:11

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فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بإزالة خيام سكنية وحظائر ماشية لعائلة أبو ظاهر في منطقة يرزا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن قوات الاحتلال قاما صباح اليوم بإعطاء إخطار إزالة لخيام وحظائر ماشية لكل من: إبراهيم سعيد زايد أبو ظاهر، ووالدته زينب سليمان سالم أبو ظاهر، ونسيبهم جبريل عيد زايد أبو ظاهر.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت لذات العائلة خيام وحظائر ماشية بتاريخ 23/12/2019، كما هدمت وصادرت خيامهم وحظائرهم بتاريخ 1/1/2020، في مناطق أخرى من الأغوار.

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