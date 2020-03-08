الاحتلال يدرس إغلاق جميع المناطق الفلسطينية بحجة "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

طالب وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت"، قيادة الجيش بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض إغلاق كامل على مناطق السلطة الفلسطينية بسبب فيروس "كورونا".

ووفق ما أفادت به "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، فإن "بينت" طلب بالإضافة إلى ذلك، توصيات بشأن الإجراءات المحتملة.

وكان رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، غسان عليان: قال إن قيادة الجيش لا تنوي في هذه المرحلة فرض إغلاق شامل على هذه المنطقة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف في حديث مع إذاعة "كان" أن الإغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية، تم بسبب حلول عيد المساخر – بوريم، وأنه سيستمر في الأيام القريبة.