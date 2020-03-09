الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا خلال عمليات دهم نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة ال غربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من طولكرم، وهم: الأسير المحرر إياد ناصر، والأسير المحرر يحيى جمال صوي، وخالد عبد ربه، ومنجد رضوان.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: عبد الكريم خالد أبو سل، وماجد تيسير الطيطي، وعمرو خالد البدوي، وأحمد عزات السباتين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كل من: حسن تيسير حماد، وصالح عبد الله سياغة، وهادي عبد الله حامد.