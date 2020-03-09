ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 39

القدس المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي إنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد المصابين في "إسرائيل" إلى 39، ولفتت التقارير إلى أن العدد مرشح للارتفاع.

وتدرس سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من الخارج، ومنع دخول الأجانب، في إطار الإجراءات الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيانات متفرقة أن المصابين الجدد عادوا مؤخرًا من رحلات إلى إسبانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

كما أوضحت الوزارة أن ستة مصابين من بين الحالات الـ14 التي تم تسجيلها اليوم، تلقوا العدوى في البلاد حيث كانوا على اتصال مباشر بأشخاص شخصوا بالإصابة بالفيروس.