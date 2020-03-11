الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة

غزة – الرأي:

قالت وزارة الصحة في غزة، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمعتمرين العائدين كانت سلبية.

وجددت الوزارة، تأكيدها على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد.