وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح ينهي الدوري بانتصار على الهلال وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع ملموس على الحرارة اليوم ومنخفض عميق يبدأ غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 15 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة وكالة الرأي الفلسطينية صرف منح لأهالي شهداء ومصابي ومتضرري حريق النصيرات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفل في حادث سير شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية راصد جوي ينفي الحديث المتداول بشأن "عاصفة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على عائلة ويحاولون خطف طفلين شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: إيران مستمرة في تطوير قدراتها النووية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة

11 آذار / مارس 2020 05:19

غزة – الرأي:

قالت وزارة الصحة في غزة، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمعتمرين العائدين كانت سلبية.

وجددت الوزارة، تأكيدها على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟