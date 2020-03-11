الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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11 آذار / مارس 2020 05:19
غزة – الرأي:
قالت وزارة الصحة في غزة، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمعتمرين العائدين كانت سلبية.
وجددت الوزارة، تأكيدها على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد.
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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