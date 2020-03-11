الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا 6 مواطنين من جنين، وهم: محمد موسى عجاوي، ويوسف ناصر صلاح الدين، ومحمد زهير بلعاوي، وأحمد أسعد نبهان، وعماد غسان هب الريح، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة جنين، كما اعتقلت الشاب توفيق مراد من مخيم جنين.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب ضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، وسلمت ثلاثة شبان من بلدة أبو شخيدم، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت الشاب محمد عصام حمد من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد درويش عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي، بعد أن داهمت منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الليلة الماضية، فتيين بعد إصابة أحدهما عند مدخل قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.