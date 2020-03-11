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الصحة تدعو إلى ملاحقة مروجي الشائعات حول الكورونا

11 آذار / مارس 2020 11:39

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غزة- الرأي:

دعت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجهات المختصة إلى تتبع المنشورات المضللة التي تهدف الى بث الاشاعات وزعزعة المواطنين وارباك المنظومة الصحية.

وجددت الصحة في بيان لها، تأكيدها أن قطاع غزة لايزال خالياً من فيروس كورونا الجديد.

وعبرت الوزارة عن تقديرها الرفيع لدور الإعلاميين في نشر الرسائل الإعلامية المتزنة استناداً للمعلومات الرسمية التي تنشرها الوزارة حول فايروس كورونا الجديد ( كوفيد19) لوضع الجمهور في حقيقة الوضع الصحي لقطاع غزة أولاً بأول وتعزيز الجبهة الداخلية.

وأهابت بالجميع للتحلى بالمسؤولية الاخلاقية والدينية والوطنية في محاربة الشائعات والابلاغ عن مثيريها ومتابعة ما ينشر من معلومات متتابعة من وزارة الصحة والجهات الرسمية حول المرض.

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