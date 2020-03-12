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رفع المساعدات المقدمة لشهداء وجرحى حريق النصيرات

12 آذار / مارس 2020 08:23

من مكان الحريق
من مكان الحريق

غزة - الرأي

أعلنت لجنة المتابعة الحكومية في غزة عن رفع قيمة المساعدات المقدمة لشهداء حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لأسرة كل شهيد.

وذكر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد في تصريح لوكالة "الرأي"، أنه سيتم رفع مساعدات المصابين بحالات خطيرة جراء الحريق إلى 10 آلاف دولار أيضا، وذلك بناء على التقارير الرسمية لوزارة الصحة.

يشار إلى أن حريق مخيم النصيرات الذي وقع في الخامس من مارس الجاري راح ضحيته 16 شهيدا حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وأكثر من 50 مصاباً، وتكبدت المنطقة المحروقة خسائر فادحة.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية عقدت عدة اجتماعات طارئة، وتدارست تداعيات الحريق، وشكّلت لجان طوارئ وحصر وتحقيق وذلك لمتابعة تداعيات الحريق.

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