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15 من المصابين بـ"كورونا"ببيت لحم ظهرت عليهم بوادر التعافي

15 آذار / مارس 2020 12:51

قالت الحكومة في رام الله، إنه "تم إجراء فحوصات لـ21 مصاباً مما مجموعه 38 من المصابين بفيروس كورونا، أثبتت أن 15 حالة منهم تظهر عليهم بوادر التعافي".

وذكرت اليوم الأحد، أن المصابين الـ15 ظهرت عليهم بوادر التعافي من الفيروس، وهذه البوادر ليست شفاء تاما بل تسير بالاتجاه الصحيح.

وأشارت إلى أن الحالات الـ6 من الـ21 ما زالت مصابة، حالة منهم لسيدة ألمانية وضعها صعب جدا، وحالتان متوسطتان، وسائق الحافلة من القدس بدأ يتعافى.

وأوضحت أن المصابين الـ21 هم من أوائل المصابين في الفيروس، وسيتم متابعتهم وإجراء فحصين إضافيين لهم، وإذا أظهروا تحسنا سيعودون إلى بيوتهم.

وأكدت وجد بوادر تعافٍ للحالات في بيت لحم، خاصة أن جميع المصابين الـ38 التزموا بكافة التعليمات التي أعطيت لهم، وكانوا بالحجر الصحي، وكذلك عائلاتهم التزمت بالتعليمات الصحية.

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