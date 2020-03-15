أبو الريش: إجراءات الوقاية من الكورونا تتم بدرجة عالية من المسئولية المجتمعية

غزة- الرأي:

دعا وكيل وزارة الصحة "يوسف أبو الريش" إلى تكثيف الجهود المشتركة من كافة الجهات ذات العلاقة ، لانفاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا كوفيد ١٩ .

وقال أبو الريش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بعد لقاء تشاوري مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، "إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على حالة التوافق والاسناد لمختلف الاجراءات الوقائية في هذه المرحلة كمرحلة استعداد وتعظيم الجهوزية ، وخطوة متقدمة من الجميع على تعزيز قنوات التواصل والتفاعل اليومي مع هذا الحدث العالمي ".

وأضاف "إن الاجتماع بحث جملة الاجراءات التي تم الاعلان عنها يوم امس في سياق الحفاظ على المجتمع ، منها منع حركة السفر عبر معبر رفح ، خلال ذلك كانت مجموعة من أبناء شعبنا العائدين الى قطاع غزة قد اجتازوا قناة السويس وهم الان على اعتاب قطاع غزة" ، مشيرا الى ان الاتصالات تتم لادخالهم الى القطاع واستضافتهم داخل الحجر الاجباري وذلك لايعني أنهم مصابين ولم تظهر عليهم اي اعراض ينطبق عليها التعريف الطبي للمرض.

ودعى أبناء الشعب الفلسطيني إلى تفهم ما يتخذ من اجراءات في البحث عن مدارس تنطبق عليها شروط الحجر الصحي بشكله الآمن لاستضافتهم حيث تم التأكد من سلامتهم ، وان الحجر الالزامي لهم هو مجرد اجراء احترازي ووقائي ، مؤكدا على ان قطاع غزة خالي من فايروس كورونا .

ووجه ابو الريش إلى اتباع كافة اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية واتباع اساليب وانماط الحياة المناسبة وفق ماينشر عبر بوابات وزارة الصحة الالكترونية، معبرًا عن شكره واعتزازه باهتمام الوزارات وفصائل العمل الوطني والاسلامي وكافة مكونات المجتمع لتعزيز السلامة المجتمعية .