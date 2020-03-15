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الصحة: تنفيذ الحجر بمعبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي

15 آذار / مارس 2020 06:58

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح جنوب قطاع غزة لعدد من العائدين غير الملتزمين بتعهد الحجر المنزلي.

ويوم أمس، قالت وزارة الصحة إنها تتابع الأوضاع الصحية للمعتمرين العائدين إلى قطاع غزة قبل أيام بشكل مستمر وحثيث، مشيرًا إلى أن من بينهم من لم يلتزم بالحجر الصحي الذي تعهد به.

وأوضح نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ظهير لوكالة "صفا" أن وزارته اتخذت سلسلة من إجراءاتها الصحية الوقائية اللازمة بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والداخلية لمتابعة المعتمرين الوافدين إلى غزة.

وأشار إلى أنه ورغم متابعة وزارته المستمرة والحثيثة مع المعتمرين بشكل مباشر إلا أن هناك من لم يلتزم منهم بالفترة الزمنية المحددة لهم بالحجر الصحي، مؤكدًا أن وزارة الداخلية اتخذت اجراءاتها بهذا الخصوص.

ونبه ظهير إلى أنه لم يظهر أية أعراض حتى اللحظة على هؤلاء المعتمرين تشير إلى إمكانية وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المعتمرين الالتزام بفترة الحجر الصحي 14 يومًا.

وقال: "منذ وصولهم إلى غزة نتابعهم بشكل صحّي على مدار 14 يومًا وهي فترة حضانة فايروس كورونا، للتأكد من خلوّهم من أي إصابات.. حتى اللحظة لم يظهر على أي معتمر أي أعراض مرضية عليهم".

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