ارتفاع إصابات "كورونا" لدى الاحتلال وتوقعات بالمزيد

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 213.

وكان العدد حتى الساعة السابعة صباحًا وصل إلى 200، ما يعني تسجيل 13 حالة جديدة منذ إصدار ذلك العدد، وسط توقعات بزيادته مع مرور الساعات المقبلة.

ووفقًا للوزارة الإسرائيلية، فإن اثنين من المرضى حالتهم خطيرة، و12 في حالة متوسطة، و195 في حالة طفيفة، و4 تعافوا.

وأشارت إلى أن 18 من المصابين، هم من العاملين في المجال الطبي، في حين أن هناك أكثر من 2500 آخرين من المجال نفسه يعيشون في حجر صحي.

وذكرت قناة 12 العبرية أن رئيس الشرطة العسكرية في إسرائيل عزل نفسه بعد اتصاله بشخص مريض.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، جلسة عبر الفيديو كونفرانس امتدت لساعات طويلة، قبل أن يتم اقتطاعها أكثر من ساعة ونصف، ثم عاد استئناف الجلسة، في محاولة للتوصل لاتفاق بين الوزراء بشأن إمكانية منح جهاز الأمن العام "الشاباك" استخدام "أدوات مكافحة الإرهاب" التكنولوجية لرصد ومتابعة المرضى والمعزولين في منازلهم، في حال اختراقوا العزل، وذلك لحماية الصحة العامة.

ويعارض وزراء وعدد من الهئات الحقوقية الإسرائيلية ذلك، وتعتبره أمرًا خطيرًا وبمثابة عملية تجسس مفتوحة على الجمهور الإسرائيلي، وهو ما يعارض القانون.

وأقرت الحكومة التوصيات التي أصدرها رئيسها بنيامين نتنياهو أمس بإغلاق المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وغيرها.

وتقرر فرض غرامة مالية قد تصل إلى أكثر من 5 آلاف شيكل لكل من يخترق أوامر العزل.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال، بعد جلسة خاصة لتقييم الأوضاع بشأن كورونا من تدهور الأوضاع، مشيرًا إلى إمكانية انتقال الحفاظ على الوضع الصحي للجيش الإسرائيلي بنفسه.

وحذر من زيادة عدد الإصابات بشكل يومي إلى رقم مخيف قد يصل إلى 800 شخص باليوم الواحد، في ظل تسجيل عدد كبير من الإصابات في الأيام الأخيرة.

وقال "قد نصل حتى نهاية الأزمة ونحن نسجل يوميا أكثر من 3000 حالة .. ما يجري يوجب علينا أن نتخذ اجراءات أكثر حماية .. ليس هناك علاج للمرض ولكن هناك حل يتمثل بالالتزام بإجراءات الوقاية".