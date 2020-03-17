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بسعة 30 سرير

تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح لمواجهة انتشار "كورونا"

17 آذار / مارس 2020 12:51

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة، إن الوزارة قامت بتجهيز المستشفى داخل المعبر بطاقة سريرية ٣٠ سريرا كمرحلة أولى اضافة إلى ٨ أسرة عناية مركزة فضلا عن المختبر وقسم التصوير الاشعاعي، وخدمات أخرى، مؤكدا على خلو قطاع غزة من الفايروس.

وذكر العبادلة، أن الوزارة طبقت العديد من إجراءات السلامة داخل المستشفيات من اتباع طرق التعقيم السليمة المستمرة للأقسام وللأجهزة الطبية، داعيا المواطنين الى اتباع طرق الوقاية من خلال النظافة الشخصية والغسل السليم للأيدي بالماء والصابون.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت العديد من اللجان الصحية والاستشارية للتعامل مع هذا الملف والتي تعنى برفع درجة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الوباء.

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