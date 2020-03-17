آلاف من جيش الاحتلال في الحجر الصحي جراء "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت جهات في جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن تحسب من تضرر في الكفاءات العملانية للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ارتفاع عدد الجنود والضباط في الخدمة العسكرية الدائمة الذين يتواجدون في حجر صحي إثر الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

ونشر موقع "واللا" العبري، أنه يتواجد 4267 جندياً وضابطاً إسرائيلياً في حجر صحي حاليا، بموجب تعليمات وزارة الصحة، وأغلبيتهم عادوا من خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وتبين أن قسما منهم يعانون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولم يخضعوا للفحص حتى الآن.

ويتواجد أكثر من 100 جندي، عادوا إلى البلاد مؤخرا، في حجر صحي في مركز نقاهة تابع للجيش في مستوطنات "غفعات أولغا" جنوبي مدينة حيفا، ويتواجد في المركز نفسه عائلات ملحقين عسكريين وعادوا إلى البلاد مؤخرا.

وتم حتى الآن تشخيص ستة جنود مصابين بالفيروس، وإثر ذلك تقرر فرض "حظر تجول" على الخروج من قواعد عسكرية مغلقة لمدة 30 يوما، بهدف تقليص الاحتكاك.

يشار إلى أن شبكة فنادق "دان" أغلقت عدد من فنادقها بسبب أزمة كورونا، وبموجب الاتفاق بين الشبكة ووزارة الأمن، فإن الأخيرة ستدفع 80 شيكل في الليلة لكل غرفة فندقية، وتشمل الفنادق الثلاثة حوالي 1200 غرفة.