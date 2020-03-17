مركز الإعلام الحكومي يستعرض إجراءاته في مواجهة كورونا

غزة- الرأي:

أكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة، خلو قطاع غزة من أي حالات مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مبيناً أن طواقم الصحة أجرت 39 فحصاً مخبرياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" وكانت النتائج سلبية.

ودعا المركز خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروق، والمتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، والناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، بضرورة الإسراع في تسليم المشفى التركي لاستخدامه في مواجهة فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

كما دعا كافة المواطنين بالالتزام بكافة المعايير الصحية للوقاية من الفيروس، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أكثر من 2500 حالة حجر منزلي في قطاع غزة.

وأوضح المركز أن 191 شخصاً وصلوا عبر معبر رفح، و38 عبر حاجز بيت حانون إلى قطاع غزة وجرى تحويلهم لمراكز الحجر الصحي، فيما جاري العمل على إتمام دخول كافة القادمين من الخارج للقطاع، وتحويلهم لمراكز الحجر الصحي الذي يتم تجهيزها.

وسيتم تخصيص مركز مسقط في خان يونس لاستضافة الحالات المرضية العائدة عبر منافذ قطاع غزة حسب المركز.

وأعلن المركز الإفراج عن 78 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بعد قضائهم ثلثي مدة محكوميتهم في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، فيما تم تشكيل خلية طوارئ لمتابعة ورصد مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم محاسبة 6 من مروجي الشائعات في القطاع حول "كورونا"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ومنحت الشرطة الفلسطينية وفقاً للمركز، إجازات لـ( 520) موقوفاً على ذمم مالية مؤقتاً حتى إشعار آخر، على أن تكون الإجازات غير محتسبة من مدة الحبس، في إطار حالة الطوارئ لمواجهة كورونا.