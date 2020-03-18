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"الاقتصاد" تدعو القطاع الخاص لتقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي

18 آذار / مارس 2020 10:28

غزة- الرأي

دعت وزارة الاقتصاد الوطني مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمصانع والمخابز الى تقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي.

وأهابت الوزارة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بأصحاب الشركات والقطاع الخاص لأخذ دورهم وتحمل مسوؤلياتهم والمساهمة الفاعلة والعاجلة في تقديم مساعدات اغاثية وغذائية عاجلة لمراكز الحجر الصحي.

ودعت إلى تقديم هذه المساعدات لوزارة الشؤون الاجتماعية التى ستقوم بتوزيعها على المراكز.

وقالت الوزارة إن عدد من أصحاب الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص والمخابز قاموا بتوفير مواد إغاثية وغذائية للمراكز.

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