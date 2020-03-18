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حالة غليان بسجون الاحتلال جراء القمع والاستهتار بالأسرى

18 آذار / مارس 2020 01:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد حالة من الغليان نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى والاستهتار المتواصل بحياتهم، بعدم توفير وسائل وقائية حقيقية لحمايتهم من فيروس كورونا.

ولفت رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح صحفي، إلى إن الاحتلال ورغم خطورة المرض وانتشاره السريع، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض إلى السجون، بل قام بمنع مواد تنظيف عن الأسرى ضمن عشرات الأصناف التي حرم الأسرى من اقتنائها من كنتين السجن.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال بدلًا من تعقيم السجون وتوفير كل وسائل الوقاية، أصدر قرارًا بحرمان الأسرى من شراء عشرات الأصناف من الكنتين من ضمنها مواد تنظيف وصابون وشامبو، في وقت أحوج ما يكون الأسرى لها في ظل الخشية من وصول المرض الى السجون. كما قال.

وأضاف: "إن بدا ظاهريًا بأنه يهتم بإجراءات الوقاية فقام بمنع زيارات أهالي الأسرى، وكذلك المحامين، وقلص أعداد الاسرى في ساحات الفورة، لكنه في حقيقة الأمر قام بالقرصنة على انجازاتهم واستغل الظروف الطارئة في مصادرة حقوقهم والانتقاص منها، وعلى رأسها توفير مواد التنظيف والتعقيم التي لا يزال يمنع وصولها للسجون".

وتابع الأشقر "إن الأسرى لن يرضخوا لهذه العقوبات والانتهاكات بحقهم، ولا زالوا يتشاورون للخروج ببرنامج تصعيد يوازى حجم الجريمة التي يتعرضون لها، فالأوضاع في سجون الاحتلال على حافة الانفجار إذا لم تتراجع إدارة السجون عن القرارات التي أصدرتها مؤخرًا وقامت بمسئولياتها تجاه الأسرى من حماية ووقاية".

ودعا الناطق باسم مركز أسرى فلسطين، إلى إطلاق سراح الأسرى المرضى كون مناعتهم ضعيفة وحياتهم معرضه للخطر في حال وصل المرض إلى السجون، والأسرى الأطفال والنساء وكبار السن، والأسرى الإداريين الذين يعتقلون دون تهمة، "فوجودهم بين أهلهم في هذا الوقت ضرورة ملحة".

وحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وعن تداعيات أي خطر يصيبهم نتيجة المماطلة في اتخاذ اجراءات السلامة المناسبة لعدم وصول مرض كورونا الى الأسرى، محملًا إياه أي تصعيد قادم في السجون نتيجة الاستهتار بحياة الأسرى وفرض العقوبات المستمرة بحقهم.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لتوفير إجراءات الوقاية والسلامة من مرض كورونا داخل سجون الاحتلال حفاظاً على أرواح آلاف الأسرى.

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