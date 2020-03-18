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الاحتلال يقرر إغلاق المعابر مع مصر والأردن

18 آذار / مارس 2020 03:39

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فلسطين المحتلة - الرأي

قرر وزير داخلية الاحتلال آريه درعي عصر اليوم الأربعاء، إغلاق المعابر مع مصر والأردن على ضوء انتشار وباء "كورونا".

وذكرت القناة السابعة العبرية أن القرار يشمل معبر طابا مع سيناء المصرية ومعبري "عربا" ونهر الأردن مع الأردن ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويتواجد درعي حاليًا في الحجر الصحي بعد اختلاطه مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 427 بعد تسجيل نحو 100 إصابة خلال أقل من 24 ساعة، متوقعة أن تصل الأعداد إلى الآلاف خلال الأيام المقبلة.

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