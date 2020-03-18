مساعدة قطرية عاجلة لمكافحة "كورونا" في فلسطين

غزة- الرأي:

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية عاجلة للفلسطينيين، دعماً لجهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني: "إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد-كوفيد19".

ولم يحدد البيان حجم المساعدات المالية المقدمة ولا موعد تسليمها.

وكان أمير قطر قد تقدم بمساعدة طبية عاجلة للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار، لمواجهة انتشار الفيروس بالأراضي الفلسطينية في 9 آذار الماضي.

وتجيء هذه المساعدات في حين تتزايد التحديات أمام الفلسطينيين في ظل مواجهة خطر انتشار فيروس (كوفيد-19) وما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية.