الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأربعاء 18 مارس 2020م

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الأربعاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة، تحدث خلاله رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف والمتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة والمتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم.

وجاءت التحديثات على النحو التالي:

جرى نقل كبار السن والحالات المرضية إلى أحد الفنادق بغزة من أجل راحتهم .

تمت المتابعة الميدانية لـ 830 حالة في الحجر المنزلي ومدى التزامهم وجميعهم غير مصابين بالفيروس .

تم تسجيل أكثر من ألفي فيديو تعليمي لطلبة الثانوية العامة .

نؤكد على وقف التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة .

نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه سكان غزة المحاصرين .

وزارة الصحة تواصل متابعتها الميدانية للحيلولة دون وصول فيروس كورونا .

نتابع بعناية فائقة الحالة الصحية للعائدين إلى غزة .

الموجودون في الحجر الصحي بحالة جيدة ولا يعانون من فيروس كورونا .

قطاع غزة خالٍ من فيروس كورونا وجميع الفحوصات سلبية .

تمت استضافة 100 مريض وحالتهم الصحية جيدة ولا يعانون من الفايروس .

لم يدخل اليوم أي عائد إلى غزة عبر معبر رفح والداخلية تواصل إجراءاتها الوقائية .