أطباء يقدمون خطبة الجمعة اليوم في مساجد قطاع غزة

غزة-الرأي

قررت وزارة الأوقاف بغزة، تقديم خطبة صلاة الجمعة اليوم ، من قبل خطباء يمارسون مهنة الطب، للحديث عن وباء "كورونا" المستجد، و سبل الوقاية منه واتباع إجراءات السلامة.

وفيما يلي توزيع الخطباء في مساجد القطاع:

محافظة غزة

د. باسم السويركي مسجد الهدى (الميناء)

د. حازم السراج مسجد حطين (الجلاء)

أ. د. عادل عوض الله مسجد الإمام الشافعي (الزيتون)

د. جميل مطاوع المسجد الأبيض (الشاطئ)

محافظة الشمال:

د. أحمد حمدان مسجد خلد بن الوليد (الصفطاوي)

د. جمال قرموط مسجد الزهراء (التوام)

د. عدنان البرش مسجد العمري (جباليا البلد)

د. سعيد صلاح مسجد الخلفاء (معسكر جباليا)

د. جاد الله الشافعي مسجد سليم أبو مسلم (بيت لاهيا)

د.بسام أبو وردة مسجد القططي في النزلة في الشمال

محافظة الوسطى

د. خليل أبو قاسمية مسجد التوبة (دير البلح)

محافظة خانيونس

د. خليل الشواف المسجد الكبير (البلد)

د. عبد الروؤف بربخ مسجد أبو بكر (عبسان الكبيرة)

د. خالد صيام مسجد عثمان بن عفان (القرارة)

د. ياسر أبو لوز مسجد هاشم العقاد (السطر الغربي)

محافظة رفح

د. رائد أبو ضاحي مسجد علي بن أبي طالب (الشعوت شارع البحر)

الحكيم/ عدنان شيخ العيد مسجد جعفر (شارع الزر)

د. عزات عبد العال مسجد التوحيد (حي السلام)

ممرض. أحمد عيد مسجد زيد بن حارثة (حى آلـ ابو زهري)

د. عمر عبد العال مسجد سلطان الذكري (حي النصر آلـ معمر)

د. أحمد المدلل مسجد الإسراء (شارع الداخلية)

د. سيد أبو حمرة مسجد التقوى (الشبورة بجوار جمعية الصلاح)

د. جمال الهمص مسجد اتباع المصطفى (يبنا بجوار عيادة الوكالة البلد)