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الدفاع المدني يناقش مع "الصليب الأحمر" التعاون لمواجهة "كورونا"

20 آذار / مارس 2020 03:53

الدفاع المدني والصليب
الدفاع المدني والصليب

غزة- الرأي:

ناقشت مديرية الدفاع المدني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، تعزيز التعاون المشترك بينهما، والسبل الإجرائية الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا".

ورحب اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني بوفد اللجنة الذي زار المديرية بمقرها أمس الخميس بهدف مناقشة وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين.

وضم وفد لجنة الصليب الأحمر كل من مديرها في غزة اجناسيو كاساريس، ونائبته ديانا سنوكلين، ومستشاره فايز الأقرع، ويعقوب الغلاييني، وكان في استقبالهم مدير الدفاع المدني ومساعديه ولفيف من المدراء.

وتحدث اللواء شاهين عن التعاون المتبادل مع الصليب الأحمر، ومساعدة اللدفاع المدني بالمعدات والأجهزة وعقدهما الدورات التدريبية.

وتطرق إلى الاهتمام بدعم الدفاع المدني لمواجهة الوباء العالمي كورونا.

من جانبه، أكد العميد د. محمد العطار أن الدفاع المدني بحاجة كبيرة لرفده بمواد وأجهزة وقائية وتأهيل طواقمه وتجهيزهم بالأجهزة والمعدات اللازمة للوقاية من هذا الفايروس العالمي، كونهم يتصلون مباشرة بالمواطنين.

من جهته، أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر "كساريس" على أهمية دعم الدفاع المدني قائلاً: نحن مدركون لاحتياجاتكم ونعمل على زيادة دعمكم هذا العام بالمواد والأجهزة اللازمة وبالقدر المستطاع توفيره.

وأشاد بالعلاقة المتبادلة مع الدفاع المدني وتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية، كدورة "الدخول الآمن للأماكن الملوثة والخطرة"، مضيفا أن اللجنة ستعمل على تطويرها هذا العام، وإكسابها الجانب التطبيقي.

كما أشار إلى المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها، كمشروع "المسح الوقائي للمنشآت الخطرة".

من ناحيتها، قالت نائبة مدير اللجنة "ستوكلين" أن الصليب الأحمر يتابع مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة الفلسطينية والشؤون الاجتماعية ومنظمة الصحة العالمية، إجراءات التعامل مع فايروس كورونا.

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