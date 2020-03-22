وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد المقاولين يوقف المشاريع في غزة للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: نطالب برفع الحصار لتمكيننا من مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تُصدر بيانها الثاني في إطار مواجهة فايروس #كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة الفلسطينية تصدر قرارات مهمة حفاظا على سلامة المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية إجراءات جديدة بشأن دوام الموظفين الحكوميين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التطوعي بخانيونس تكسو 250 بيتا من الصفيح بالنايلون وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: المخزون السلعي بغزة يكفي لأسابيع ونتابع حالة الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 10 فلسطينيين في إيطاليا بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تطلق هاشتاق "خليك بالبيت" للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية البحرية المصرية تعتقل صياديْن ببحر رفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في ظل انتشار "كورونا"

هنية يوجه نداءً عاجلاً للسعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

22 آذار / مارس 2020 06:32

-2043767671
-2043767671

غزة- الرأي:

وجَّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نداءً عاجلاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وقال هنية في بيان نشرته مكتبه اليوم الأحد، "في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقاً من كل الأبعاد الإنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية في التعامل مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض المملكة يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق، فإن إطلاق سراح الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها".

وأضاف "في ذكرى الإسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا الرباط المقدس بين أرض الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتمشى مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف".

وبدأت السلطات السعودية مؤخرا جلسة لمحاكمة أردنيين وفلسطينيين كانت قد احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطينية.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أساتذة جامعات وأكاديميين وإعلاميين ومهندسين تعاقدت معهم الحكومة السعودية للعمل، وبعضهم مضى على اعتقاله عامان بحسب لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العمل التطوعي بخانيونس تكسو 250 بيتا من الصفيح بالنايلون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟