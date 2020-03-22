الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأحد 22 مارس 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الأحد، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وجاء التحديث كالتالي:

تم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهم وننتظر النتائج.

تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهم، ومن ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني توفيق أبو نعيم ونائبه.

تم عمل 9 محاضر ضبط لأشخاص حاولوا التلاعب بالأسعار داخل أسواق القطاع.

حركة ضبط السوق في مجمل السلع داخل قطاع غزة تسير على قدم وساق ونطمئن الجميع بتوفر كافة السلع الاساسية بمخزون استراتيجي.

كل ما يتم الحديث عنه حول الحالتين المصابتين المعلن عنهما تبقى إشعاعات طالما لم تصدر عن وزارة الصحة.

لن نتردد في الإعلان عن أي تطورات مرتبطة بالواقع الصحي في غزة، ولا وجود تطور حرج على صحة الحالتين المعلن عنهما.

نأمل من الأهالي الالتزام بالقرارات الحكومية المعلنة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، ومن يخالف سيُعرض نفسه المساءلة.

الإجراءات المتخذة حتى الآن كفيلة للسيطرة على انتقال العدوى في ظل حصر كافة المخالطين للحالتين المعلن عنهم.

أجرينا 99 فحصاً مخبرياً في الوزارة خرجه منهم نتائج إيجابية لحالتين وتم الإعلان عنهما فوراً.

سحبنا العينات من الحالتين وتم عزلهما في المشفى الميداني بمعبر رفح وحالتهم مستقرة وتحت الرعاية السريرية.

تم حجر 29 مخالطاً للحالتين وتم سحب 19 عينة لفحصهم مخبرياً ونأمل أن تكون النتائج سلبية.

تم إنهاء الحجر المنزلي لأكثر من 600 شخص وحالتهم جيدة وغير مصابين.

الاحتلال يتحمل المسؤولية عن الحالة الصحية للمصابين ويجب تلبية الاحتياجات الصحية لمواجهة الفيروس.

يجب التحلي بالمسئولية الكاملة من طرف الأهالي لتحصين المجتمع ومواجهة الفيروس.