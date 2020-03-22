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"أونروا" تنشر تنويها بشأن توزيع "الكابونات" الغذائية بغزة

22 آذار / مارس 2020 09:29

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غزة- الرأي:

نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" مساء اليوم الأحد، تنويهاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية وفق نظام "الكابونات".

وأعلنت "أونروا" أنه بناءً على الظروف الحالية وحفاظاً على سلامة الأهالي تم إصدار قرار بتعليق توزيع المساعد الغذائية في قطاع غزة.

وبينت أن قرار التعليق يعتبر مؤقتاً، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مواعيد توزيع جديد، وبالتالي تعتبر الرسائل المُرسلة صباح اليوم لاغية.

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أعلن عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".

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