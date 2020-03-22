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الصحة: نتائج فحص عينات المُخالطين للإصابتين سلبية

22 آذار / مارس 2020 09:41

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، أن نتائج فحص عينات المُخالطين للإصابتين المكتشفتين ظهرت سلبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح مقتضب، أن 19 عينة لمشتبه بهم تم فحصها بالمختبر المركزي وجميعها سلبية.

وأضاف "نطمئن شعبنا أنه لم تُسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة".

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أعلن منتصف ليلة اليوم، عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".

وأعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي خلال الإيجاز الصحفي اليومي الأحد، أنه تم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهم.

وبين المركز أنه تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهم، ومن ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني توفيق أبو نعيم ونائبه، لافتاًإلى أنه تم حجر 29 مخالطاً للحالتين وتم سحب 19 عينة لفحصهم مخبرياً.

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