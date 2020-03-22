التنمية الاجتماعية بغزة تنفي حجر وكيلها بسبب "كورونا"

غزة- الرأي:

نفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حجر وكيل الوزارة غازي حمد أو أي من موظفيها بسبب "كورونا".

وشددت الوزارة في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، أن كادرها وعلى رأسه د.غازي حمد بصحة جيدة ويعملون في الميدان لخدمة أبناء شعبهم.

بدورها، نفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أيضاً ما يتم تداوله حول إدخال الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، أن نتائج فحص عينات المُخالطين للإصابتين المكتشفتين ظهرت سلبية.

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش أعلن منتصف ليلة اليوم، عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".