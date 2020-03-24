الزراعة تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة

غزة - الرأي

طمأنت وزارة الزراعة الفلسطينية، المواطنين بتوفر المنتجات الزراعية واستقرار أسعار الخضروات، وذلك بعد ارتفاعها المفاجئ ليوم واحد فقط، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وحالة الهلع في الشراء من قبل المواطنين واستغلال بعض التجار.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، لعدد من وسائل الاعلام والصحفيين، على مركز تسويق الخضروات المركزي في مدينة غزة وبعض أسواقها، بالإضافة إلى زيارة أراضي ودفيئات المزارعين المنتجة للخضروات.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ، إن الجولة تأتي لطمأنة المواطنين من خلال وسائل الاعلام على توفر المنتجات الزراعية في الأسواق واستقرارها سواء في القطاع النباتي أو الحيواني، مشيرا إلى أن الصحفيين اطلعوا عن قرب على مصادر الانتاج والتسويق وعبروا عن ارتياحهم للوفرة الموجودة وجهود الوزارة وإجراءاتها لاستقرار الأسعار وضبطها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وكانت وزارة الزراعة، طمأنت أمس المواطنين بأن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات مرض الكورونا، وعلى استعداد للاستمرار في إنتاج المزيد، سواء في قطاع الانتاج النباتي والخضروات بجميع أنواعها أو القطاع الحيواني من لحوم و دواجن وأسماك.

وطالبت المواطنين بعدم الهلع في الشراء والتخزين لأن الكميات متوفرة وفائضة ولا خوف من نقصانها، داعية المواطنين بعدم مجاراة الإشاعات حول نقص المنتجات الزراعية، والصادرة من مروجي الشائعات وبعض التجار الجشعين لاستغلال المواطنين، وسوف تتخذ وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المختصة، كافة الإجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين.