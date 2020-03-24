وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تبحث التعاون المشترك مع التوجيه السياسي والمعنوي وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" يهدد الأسرى والاحتلال يتعامى (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وبلدية غزة يبحثان آليات تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالمقابر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تشارك باجتماع لجنة طوارئ المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستعد لإطلاق حملة دعوية صحية بعنوان "سلامتنا من وعيك" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تتفقد سير العمل في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية قسم المساجد بالوسطى يعقد ورشة عمل حول سبل السلامة من خطر فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تشارك في لقاء تعبوي إيماني لأفراد الداخلية المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطمئن: الخضروات متوفرة وأسعارها مستقرة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم جولات تفتيش مسائية على المحال التجارية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"كورونا" يُعطّل أكثر من نصف مليون إسرائيلي عن العمل

24 آذار / مارس 2020 04:28

1-1326768
1-1326768

فلسطين المحتلة - الرأي

ارتفع عدد العاطلين عن العمل لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 600 ألف شخص، مع استمرار إجراءات الطوارئ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكيان.

وأوضحت المؤشرات، أن نسبة العاطلين عن العمل في "إسرائيل" ارتفعت إلى 18.6%، وجرى تسجيل انضمام 615,834 ألف إسرائيلي إلى صفوف العاطلين عن العمل منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري، 91% منهم بعد تسريحهم من أعمالهم كإجازة بدون راتب.

وذكرت القناة "12" العبرية أن أمس الإثنين شهد انضمام 31 ألف إسرائيلي لقائمة العاطلين عن العمل.

وارتفع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" صباح اليوم الى 1656 مصاب، وصفت إصابة 31 منهم بالخطيرة، بينما يعاني غالبيتهم من أعراض طفيفة.

ترجمة : صفا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟