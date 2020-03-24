"كورونا" يُعطّل أكثر من نصف مليون إسرائيلي عن العمل

فلسطين المحتلة - الرأي

ارتفع عدد العاطلين عن العمل لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 600 ألف شخص، مع استمرار إجراءات الطوارئ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكيان.

وأوضحت المؤشرات، أن نسبة العاطلين عن العمل في "إسرائيل" ارتفعت إلى 18.6%، وجرى تسجيل انضمام 615,834 ألف إسرائيلي إلى صفوف العاطلين عن العمل منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري، 91% منهم بعد تسريحهم من أعمالهم كإجازة بدون راتب.

وذكرت القناة "12" العبرية أن أمس الإثنين شهد انضمام 31 ألف إسرائيلي لقائمة العاطلين عن العمل.

وارتفع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" صباح اليوم الى 1656 مصاب، وصفت إصابة 31 منهم بالخطيرة، بينما يعاني غالبيتهم من أعراض طفيفة.

ترجمة : صفا