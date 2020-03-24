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الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الثلاثاء 24 مارس 2020

24 آذار / مارس 2020 05:28

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غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الثلاثاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات وفق التالي:

تم اتخاذ قرار بإعفاء 14 سلعة أساسية من ضريبة الاستيراد لتدعين المخزون الاحتياطي منها في السوق.

استمرار جولات المتابعة والتفتيش في الأسواق، حيث بدا جلياً اليوم ضبط الأسعار وعودتها لطبيعتها.

شهدنا انخفاضاً ملموساً في تهافت المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة كما حدث خلال أمس وأول أمس.

قننت وزارة الزارعة من تصدير المنتجات الزراعية بما يحافظ على أسعارها وتوفرها في الأسواق.

وزارت الحكم المحلي وجهت كافة البلديات لتعزيز اجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة كافة الخاضعة لنفوذها واستمرار تقديم خدمات النظافة والمياه وغيرها.

تلقينا إشارات ارتياح لدى المواطن لكافة الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق.

نطالب الأهالي بعدم شراء المنتجات إلا وقت الحاجة وعدم تخزينها ونطمئنهم بتوافرها.

نؤكد على أهمية امتثال المواطنين بتجنب التجمعات في هذه المعركة.

تقرر إغلاق كافة المساجد لكافة الصلوات لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم.

تم إجراء 144 فحصاً مخبرياً جميعها سلبية ما عدا الحالتين المُعلن عنهما مؤخراً.

تم تحويل 34 حالة مرضية بمراكز الحجر للمتابعة داخل مشفى الشفاء والرنتيسي بمدينة غزة.

تم إنهاء العزل المنزلي لـ 1341 حالة وصحتهم جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض.

نحذر المتلاعبين في الأسعار داخل الصيدليات ونؤكد أن فرق التفتيش تواصل عملها وندعو الأهالي للتبليغ عن أي تجاوز.

يجري حتى الآن تنفيذ العزل المنزلي لـ 1337 حالة، ينتهي عزلهم يوم الخميس القادم.

يجري حتى الآن تنفيذ العزل المنزلي لـ 1337 حالة، ينتهي عزلهم يوم الخميس القادم.

هناك 1420 حالة في مراكز الحجر الصحي منهم 708 حالة مرضية بأمراضي مختلفة.

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