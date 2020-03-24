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التنمية الاجتماعية بغزة توزع وجبات طعام على المحجورين

24 آذار / مارس 2020 06:40

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غزة- الرأي:

بدأت طواقم الطوارئ في مديرية التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بتوزيع الوجبات الغذائية للمحجورين صحياً في جميع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

ولفت مدير المديرية وائل الخور، أنه جرى توزيع 734 وجبة على المحجورين، فيما يواصلون استقبال أعداد أخرى عقب تجهيز فندق القدس الدولي بشكل كامل وترتيبه لاستقبال أفواج قيد الحجر.

وبين أنه جرى تجهيز موقع البراق للتأهب لاستقبال مزيداً من الحالات الخاضعة للرقابة الصحية ومازالت جميع الطواقم العاملة تترقب أعداداً أخرى.

وقال "ما زالت الأمور حتى هذه الأثناء تحت السيطرة بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها اللجان المشتركة ودعم المؤسسات الوطنية والمجتمعية وتقديم الدعم والمساندة لحالة الاستقرار".

وشكر مؤسسة السمع والبصر للتنمية والتأهيل المجتمعي على الوجبات الغذائية، مؤكداً أن العمل جارٍ على قدم وساق للحد من انتشار الفيروس والتوعية بطرق التعامل لتجنبه.

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