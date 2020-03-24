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بيان شرعي للأوقاف بشأن إغلاق المساجد احترازياً في غزة

24 آذار / مارس 2020 08:33

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غزة- الرأي:

نشرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، بياناً لتوضيح الأمر المتعلق بإغلاق المساجد كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".

وبينت الوزارة أنها اجتمعت مع الجهات المختصة للاطلاع على تقديرات المرحلة الحالية والإجراءاتِ اللازمُ اتباعُها لضمان فاعلية إجراءات السلامة بعد اكتشاف حالتين مصابتين وافدتين من الخارج والحجر عليهما.

ونوهت إلى أنه جرى التشاور بين أصحاب الفضيلة العلماءِ والمفتينِ حول الواجبِ الشرعي المرعي لتحقيق مصلحة حفظ الأديان والأبدان.

وأشارت إلى أنه تقرر إغلاقُ جميع مساجد قطاع غزة مؤقتاً، ووقفُ صلاة الجمعةِ والجماعةِ فيها لمدة أسبوعين ابتداءً من فجر يوم الأربعاء 25 مارس 2020م إلى نهاية يوم الثلاثاء 7 إبريل 2020.

وذكرت أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومةِ، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

ودعت الأهالي إلى المحافظة على صلاة الجماعة في بيوتهم، مع الحرصِ على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة، فيما تُصلى صلاة الجمعة خلال هذه المدة ظهراً في البيوت.

ولفتت إلى أن لمجلس الكريم من العلماء والمفتين سيجتمع خلال المدة المذكورة؛ لتقدير الموقف في ضوء المستجدات والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص، حيث وقع الفتوى والبيان كل من:

د. سامي العرجة

أ.د. أحمد أبو حلبية

د. تيسير إبراهيم

د.محمد الفرا

أ.د. ماهر الحولي

د.زياد مقداد

د.شكري الطويل

د.يوسف فرحات

د.عبد الله أبو  عليان

د. وليد عويضة

د. إحسان عاشور

د. عبد الباري خلة

د. يونس الأسطل

د. عبد الهادي الأغا

د. سليمان الداية

أ.د.مازن هنية

د.مروان أبو راس

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