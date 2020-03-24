"تموين الداخلية" تواصل جولاتها لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

غزة- الرأي:

أعلن مدير دائرة مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية المقدم أحمد قنيطة أن المباحث شرعت بجولات ميدانية مشتركة مع الوزارات المختصة بشكل دوري، لمتابعة الأسواق ومنع الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال قنيطة في تصريح لـموقع وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ومتابعة التجار المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإجراء حصر شامل لكميات المواد الغذائية والتموينية والسلع الأساسية في قطاع غزة.

وطمأن قنيطة المواطنين بأن كافة السلع متوفرة بشكل كامل ولا يوجد أي عجز فيها، لذا فلا داعي للهلع أو الإقبال المفرط على تخزينها.

وأكد أن مباحث التموين تُجري متابعة حثيثة لمصانع ومحال توريد المنظفات ومواد التعقيم؛ لضمان توفيرها طبقاً للمواصفات الصحية وبالأسعار المناسبة، مضيفاً "تمت مصادرة 3400 عبوة مطهر، و1200 كمامة مصنعة محلياً مخالفة للمواصفات الطبية".

وأشار المقدم قنيطة إلى أنه تم توقيع 40 محضر تعهد بحق تُجار محتكرين ومتلاعبين بالأسعار، وإحالتها للدوائر المختصة لأخذ المقتضى القانوني.

وأكد أنه تم إلزام التجار بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والزراعة لأسعار الخضروات والفواكه.

ولفت إلى أن مباحث التموين تُتابع ضبط أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك في قطاع غزة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وهي متوفرة بشكل كافٍ.

وأهاب المقدم قنيطة بجميع التجار للوقوف صفاً واحداً بجانب الجهات الحكومية والمواطنين؛ وعدم الاستغلال أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، حتى نواجه هذه الأزمة موحّدين.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات مخالفة من قبل التجار، من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو التواصل مع مباحث التموين عبر الأرقام الآتية:

0598705507

0598866226

0598742525