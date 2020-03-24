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المجلس الأعلى للقضاء ينظم العمل في المحاكم النظامية احترازاً من وباء كورونا

24 آذار / مارس 2020 10:45

المجلس الأعلى للقضاء ينظم العمل في المحاكم النظامية احترازاً من وباء كورونا
المجلس الأعلى للقضاء ينظم العمل في المحاكم النظامية احترازاً من وباء كورونا

غزة- الرأي

قرر المجلس الأعلى للقضاء، تنظيم العمل في المحاكم النظامية خلال الفترة الاستثنائية لإجراءات الوقاية من وباء كوروناوذلك من خلال نظام المناوبة.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء  خلال تعميم له اليوم الثلاثاء، أنه وبناء على الصلاحيات المخولة للمجلس قانونياً ولحسن سير العمل والمصلحة العامة أن تعمل كل محكمة بقاض ورئيس قلم وعدد كافٍ من الموظفين  على ان يتم تقديره بمعرفة رئيس المحكمة.
 كما ينظم رئيس كل محكمة جدول المناوبات والموظفين في محكمته ويرفعه لرئيس المجلس.
ونوه إلى أن العمل في ذلك القرار من 24 مارس 2020 وحتى الثاني من ابريل لعام 2020 يعد فترة وقف للمدد القانونية.
 وقال التعميم:"  على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا التعميم ويعمل به من اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2020م.

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