الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الأربعاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات وفق التالي:

وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم خدماتها لمراكز الحجر الصحي بتوفير كافة الاحتياجات المعيشية للمتواجدين في المراكز من وجبات الطعام والمياه والأغطية والأجهزة الكهربائية وخدمات النظافة، بالإضافة لتوفير بعض المساعدات والطرود الغذائية لعائلات بعض المحجورين الذين لا معيل لهم.

اجتمعت وزارة الاقتصاد بعدد من كبار التجار لوضعهم في صورة القرار الخاص بالاعفاء الضريبي للسلع الأساسي، وتناقشت معهم آليات تضافر الجهود لمواجهة المرض.

أبدى التجار تفهمهم للإجراءات الحكومية وتأييدهم لها ضد من يتلاعب بالأسعار أو يحاول الاحتكار أو الغش التجاري.

نؤكد أن الإجراءات الحكومية إنما تستهدف قله قليله من ضعاف النفوس الذين يحاولون التكسب غير المشروع ‏في ظل هذه المرحلة.

قامت اليوم طواقم حماية المستهلك المشكلة من وزارة الاقتصاد وزارة الصحة ومباحث التموين بعمل جولة وقامت بتحرير محضر ضبط ومخالفة لمحال تجارية وتجار ممن يتلاعبون في الأسعار.

قامت طواقم حماية المستهلك المشكلة من وزارة الاقتصاد وزارة الصحة ومباحث التموين بعمل 221 جولة وقامت بتحرير 52 محضر ضبط ومخالفة و 14 محضر اتلاف لمحال تجارية وتجار ممن يتلاعبون في الأسعار.

اتخذت وزارة العدل ترتيبات جديدة لتنظيم عمل كتبة العدل في كافة محافظات قطاع غزة لضمان سير العمل وتقديم الخدمة للجمهور بما ينسجم مع قرارات عدم التجمهر وتجنب أماكن الازدحام.

يمكن للمواطنين الكرام الاطلاع على الترتيبات التي اتخذتها وزارة العدل لضمان سير عملها عبر الموقع الخاص بوكالة الرأي الحكومية.

وزارة الأوقاف تنظم حملة إلكترونية توعوية بالتغريد على وسم #التزامك_عبادة في تمام الساعة 7:00 مساء للتوعية وإيصال المفاهيم الشرعية حول الإجراءات المطلوبة من المواطنين لمواجهة هذا الفيروس.

تلقينا بارتياح وسعادة الحملات الشبابية على شبكات التواصل الاجتماعي للإشادة بأداء طاقم العمل الحكومية التي تقدم الخدمات في مراكز الحجر الصحي من مختلف الوزارات وعلى رأسها الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

نهنئ الاسير المحرر راتب أبو عقل الذي قضى ‏13 عاما في سجون الاحتلال وأفرج عنه بالأمس وامتثل لقرار الحجر الصحي الإلزامي ونحيي اهله ومحبيه لتفهمهم وتعاونهم لهذا الأمر لما فيه الصالح العام.

وزارة الصحة بغزة أجرت فحصاً مخبرياً لـ (151) حالة مشتبه بها منذ بداية مارس الجاري وكانت النتائج سلبية لـ (149) ونتيجتين كانت موجبة أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري.

لم تسجل أي حالات إصابة جديدة في قطاع غزة حتى الان.

نطمئن أهلنا ان الوضع الصحي للحالتين اللتين أعلن عن اصابتهما بفيروس كورونا المستجد مطلع هدا الاسبوع مطمئنة ومستقرة.

الطواقم الطبية قدمت الرعاية الصحية لـ (1568) عائداً مستضافاً في (22) مركزاً الحجر الصحي، من بينهم (870) عائداً تحت المتابعة الصحية في مركز مسقط قيزان النجار ومسقط جباليا وفندق الأمل والكومودور وبلوبيتش والقدس الدولي والمتحف.

تم تحويل 34 حالة الى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

وزارة الصحة انهت الحجر المنزلي لــ 1503 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، وتجرى المتابعة الصحية لـــ 1205 لازالوا يقضون الحجر الصحي نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.

وزارة الصحة تعمل بموارد محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الدى اوجد حالة من العوز المستمر في المقومات الصحية جراء النقص الحاد في الادوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

الاحتلال الإسرائيلي يمارس عنصرية ممنهجة بحق شعبنا ويضع حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المحك في مواجهة وباء كورونا المستجد.

نطالب المؤسسات الأممية والاغاثية واحرار العالم بتوجيه الدعم العاجل لقطاع غزة والإسراع في توفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص كوفيد 19 والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات مواجهة وباء كورونا المستجد.

كما نؤكد على مواطنينا الكرام بتحصين انفسهم ومجتمعهم من خلال التقيد بتعليمات وارشادات وزارة الصحة واتخاد أعلى درجات السلامة والوقاية الشخصية وفي المنازل والمحال التجارية والمطاعم والأسواق.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب التجمعات والأماكن العامة والتواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار في مستلزمات الوقاية والتعقيم.

اتخذت وزارة الداخلية مزيداً من الإجراءات الوقائية المتعلقة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وتواصل إغلاق المعابر والمنافذ فيما يتعلق بحركة الأفراد.

استدعت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث 15 من مروجي الشائعات خلال الـ 48 ساعة الماضية، أحالت 4 منهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قام بعضهم بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الشائعات لإرباك الجبهة الداخلية.

قررت قيادة الشرطة مضاعفة أعداد أفراد مباحث التموين؛ لتعزيز دورها في تكثيف متابعة حركة الأسواق، والتأكد من جودة المواد التموينية والغذائية، ومراقبة الأسعار.