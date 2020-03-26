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الداخلية: أي إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا

26 آذار / مارس 2020 01:27

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها في إطار الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تقوم الوزارة بإعلانها بشكل رسمي وواضح.

ودعت الوزارة في بيان لها للحذر من تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات في هذه المرحلة الحساسة.

وقالت "إن إصابة سبعة من عناصر جهاز الشرطة بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا، يأتي في إطار المخاطرة التي يتعرض لها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني في كل الظروف والمحطات الصعبة، وتحملهم الأعباء من أجل الذود عن أبناء شعبهم، وحفظ أمنهم وأرواحهم".

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة لمتابعة حالة المصابين السبعة، وهم جميعاً بصحة جيدة.

وأضافت "اتخذنا مزيداً من الإجراءات الوقائية لحماية القوات الشرطية والأمنية العاملة، وسنواصل القيام بواجبنا، ونحن على ثقة بأننا جميعاً سنتجاوز هذه المحنة بوحدة شعبنا وتكاتف كل فئاته".

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