الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من القدس

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تسعة مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر الفيراوي، وعبد الرحمن البشيتي (20 عاما) من منطقة باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى، وسط مناوشات بين قوات الاحتلال والشبان المتواجدين بالمكان.

وفي البلدة القديمة من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال: نظام أبو رموز، وحاتم كسواني، وجهاد أبو رموز، خلال تواجدهم في منطقة باب الأسباط.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت أربعة شبان اثناء تواجدهم على مدخل البلدة، وهم: تيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صيامة، وحمادة اديب أبو الحمص.