الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا السبت 28 مارس 2020

غزة- الرأي:

الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجمعة 27 مارس 2020

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات وفق التالي:

لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وفق الفحوصات التي أجريت حتى الآن.



تقرر تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يوماً.

تم فحص اللواء توفيق أبو نعيم ومساعدة وكانت النتائج سلبية، وسيتم إنهاء حجرهما بعد إتمام الفترة المعلنة 14 يوماً.



كافة مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة، وسيتم مساءلة كافة من يخالف القوانين.



نعمل بإمكانيات محدودة والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية اوأجهزة التنفس الصناعي وندعو لضرورة الإسراع في توفيرها.

يتم رعاية ومتابعة 1719 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة منهم 983 حالة مرضية وكبار السن.

ندعو المؤسسات الإنسانية للعمل على توفير مبلغ 23 مليون دولار لتوفير أجهزة تنفس صناعي إضافية.



تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 10 مؤسسات صيدلانية استغلت المواطنين.

وزارة التنمية الاجتماعية تواصل تقديم خدماتها للمستضافين مراكز الحجر الصحي، وتوفير مساعدات وطرود غذائية لعائلات بعض المحجورين ممن لا معيل لهم.



وزارة الاقتصاد الوطني تنشر قائمة أسعار السلع الأساسية للمواطنين لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.



تعميم إجراءات الأمن والسلامة الواجب توفرها في المنشآت الصناعية بقطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.



استمرت جولات وزيارات طواقم حماية المستهلك المشكلة من وزارة الاقتصاد والصحة وشرطة مباحث التموين، حيث تم تنفيذ ٧٠جولة ميدانية وتحرير ١٥محضر ضبط و٣مخالفات.



هيئة تشجيع الاستثمار تؤجل تسديد الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة عن شهري مارس وأبريل للمشاريع المتضررة من إيقاف المسيرة التعليمية الممولة من البرنامج، وتشمل (روضات، حضانات أطفال، مطابع، مراكز دعاية واعلان، مكاتب، مقاصف مدرسيه مراكز تعليميه، مراكز تدريب)، ويتم متابعة الامر للفئات المتضررة عبر موقع الهيئة إلكترونيًا.



بلديات قطاع غزة تكثف من عمليات التعقيم للمنشآت والأماكن العامة وفق خطة تفصيلية أعدتها الهيئات المحلية لضمان استمرار عملية التعقيم خاصة في اماكن الأسواق وحول المراكز التجارية الكبيرة.