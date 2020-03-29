وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في الحملة الدولية لإنقاذ الأسرى من خطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غزة بزمن الكورونا .. مبادرات شبابية ومؤسساتية لا تتوقف (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" ينعي المناضلة العربية الأردنية تيريز هلسة وكالة الرأي الفلسطينية صحة بلدية خان يونس تعقم شوارع حي معن جنوب شرق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الجدد للاحتراز من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمحتكري سلع وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تؤجل الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية رغم جائحة كورونا .. الأندية الغزية تتعاقد مع مدربين وتبرم صفقات مع لاعبين !
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو وغانتس يتوصلان لتفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة

29 آذار / مارس 2020 08:46

القدس المحتلة - الرأي

توصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "الحصانة لإسرائيل"، بيني غانتس، إلى تفاهمات تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في ساعات متأخرة من الليل، على أن تتجدد المفاوضات، اليوم الأحد، بغرض الإعلان النهائي عن التوصل لاتفاق والتوقيع عليه.

وأعلن نتنياهو وغانتس في بيان مشترك صباح اليوم الأحد، عن التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خلال الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب جلسة المفاوضات بين نتنياهو وغانتس في مقر رئيس الحكومة والتي استمرت 8 ساعات "خلال اليوم ستعقد جلسة إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه".

ووفقا للتفاهمات ستشكل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، على أن يكون نتنياهو أولا بالمنصب لمدة 18 شهرا ويليه غانتس لمدة 18شهرا أيضا، فيما سيشارك في الائتلاف الحكومي كل من: الليكود، "وحوسن ليسرائيل" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن من بين القضايا التي كانت موضع خلاف بين الطرفين والتي تم بحثها، من سيتولى منصب وزير القضاء، والضمانات لتنفيذ عملية التناوب على رئاسة الحكومة على أن يكون نتنياهو أولا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟