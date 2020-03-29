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ومتلاعبين بالأسعار

"الاقتصاد" تحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمحتكري سلع

29 آذار / مارس 2020 09:35

غزة- الرأي

حررت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني أمس السبت، 18 محضر ضبط واتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار .

وقالت حماية المستهلك، إن طواقمها نظمت 111 زيارة و جولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعا للاحتكار.

فيما قامت لجان التفتيش التابعة للوزارة بمتابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 180011223. 

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