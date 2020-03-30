"أونروا" تبدأ توصيل المساعدات للاجئين في غزة غداً

غزة- الرأي:

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أنه سيتم صباح غد بدء توزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة من اللاجئين "الكوبونة"، وإيصالها لمنازلهم عبر مندوبين تابعين للوكالة.

وقال أبو حسنة الاثنين: "إن الوكالة ستبدأ صباح غدٍ بتوزيع المساعدات، من خلال إيصالها لمنازلهم كما سبق أن أعلنا عن هذه الآلية، وذلك ضمانًا لسلامتهم ضمن إجراءات تفادي فايروس كورونا".

وأكد لـ"صفا" أن الوكالة ستتكفل بكافة نفقات نقل وتوصيل المساعدات، ولن يُطلب من أي لاجئ دفع أي مبلغ للمندوبين.

ونوه إلى أن التوزيع سيكون مشروطًا بإجراءات وقائية منها: عدم السلام أو ملامسة المستفيد للمندوب، وألا يوقع المستفيد على أي ورقة، وأن يبرز بطاقته قبل الاستلام، وأن يقف على مسافة معينة بينه وبين المندوب.

ودعا المستفيدين لمتابعة إعلان الوكالة والالتزام بالإجراءات المتخذة.

وأعلنت "أونروا" قبل أكثر من أسبوع عن إغلاق كافة مراكز توزيع المساعدات الغذائية لأسر اللاجئين في القطاع كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد.