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إدخال نتنياهو للحجر الصحي لمخالطته مصابة بـ"كورونا"

30 آذار / مارس 2020 04:04

neten
neten

فلسطين المحتلة - الرأي

تقرر إدخال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مصابه بفيروس "كورونا".

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو أنه ولغايات إزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي.

ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن اختلاط نتنياهو مع مستشارته لشئون اليهود المتدينين والتي تبين لاحقاً إصابتها بالفيروس، حيث أخذ بعدها عينة من نتنياهو لفحص إمكانية إصابته بالفيروس ولم تتضح النتيجة بعد.

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