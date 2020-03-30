القدرة: نقص حاد في الفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مساء اليوم الاثنين، إن وزارته تواجه أزمة خانقة جراء تناقص المقومات الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي، مما يجعلنا أكثر قلقاً في مواجهة فيروس كورونا المهدد الأول للأنظمة الصحية في العالم.

وقال القدرة خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن وزارة الصحة تنظر بقلق شديد الى كافة التقارير الأممية التي تؤكد المستويات الكارثية للوضع الصحي والانساني في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتي كان اخرها التحذيرات التي أطلقها مدير عمليات وكالة الغوث السيد ماتياس شمالي حول خطورة الواقع الصحي المخيف وصعوبة إدارة الازمة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وطالب القدرة، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاغاثية الى التدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي في قطاع غزة من خلال توفير مبلغ 23 مليون دولار لأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري وقطع غيار الأجهزة الطبية ومستلزمات الوقاية لتحقيق الاستجابة الأولى حال تفشي الفيروس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المختبر المركزي كثف فحص العينات المخبرية من المستضافين في مراكز الحجر الصحي، واتم خلال الساعات الأخيرة فحص(50) عينة مشتبهة وكانت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى الان.

وبين أن وزارته تتابع عن كثب الوضع الصحي للمستضافين في مراكز الحجر الصحي الدين يشكلون بوعيهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية صمام الامان لتحصين المجتمع.

وبحسب القدرة، قدمت الطواقم الطبية خدماتها لــ 1769 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم 1006 حالة مرضية مختلفة تحت المتابعة الصحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وشدد القدرة، على أن الوضع الصحي للحالات التسعة المصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة مستقرة ومطمئنة ولم تطرأ عليهما أي اعراض أو تغيرات صحية حتى اللحظة.