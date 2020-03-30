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تعليمات مهمة حول آلية استلام المنحة القطرية

30 آذار / مارس 2020 08:35

غزة- الرأي:

أصدر بريد غزة المركزي تعليمات مهمة حول المنحة القطرية، التي سيبدأ صرفها على 100 ألف أسرة ابتداءاً من يوم الثلاثاء.

وأوضح البريد اليوم، أنه على المستفيد الالتزام بالمكان والموعد المحدد له في نتيجة الفحص عبر رابط الاستعلام، مبينة أنه تم إضافة نقطة توزيع جديدة بمقر ترخيص غزة مقابل رشاد الشوا وتم افتتاح افتتاح بداخله ثمانية تلرات للصرف.

وحذر أن أي مُستفيد يتخلف عن الموعد المحدد له بالصرف ستؤجل صرف المنحة له حتى نهاية التوزيع في اليوم الخامس عشر.

وأكد على ضرورة اصطحاب قلم وكمامة للوقاية من الفيروس.

كما نبهت الذين يعانون من الأنفلونزا ضرورة البقاء في بيوتهم، حيث سيخص لهم يوم نهاية أيام الصرف مع المتأخرين لصرف المنحة.

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