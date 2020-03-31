"الصحة" تعلن عن إصابة عاشرة بفايروس كورونا بغزة

غزة – الرأي:

أظهرت النتائج المخبرية التي أجراها المختبر المركزي بوزارة الصحة مساء الاثنين 30 مارس 2020م تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين المحجورين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب: "إن عدد الحالات المصابة والمسجلة يرتفع إلى 10 حالات حتى الآن وجميعها مستقرة".

وبينت أن "الحالة الجديدة التي أُعلن عن إصابتها كانت قادمة من معبر رفح وتم حجرها مباشرة ولم تخالط أحدا ونطمئن أهلنا الكرام إلى سلامة الإجراءات المتخذة".

وفي بيان آخر أعلن الوزارة بأن الفحوصات المخبرية للصحفي والمصور الذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل برفح كانت نتائجها (سلبية) بحمد الله وسيتمّا فترة الحجر الصحي المعتمدة أخذاً بالأحوط.

وأكدت الوزارة "أنه لا يلزم من خالطهما اتخاذ أي إجراءات احترازية".