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الدفاع المدني: الغاز المصري ذو رائحة وعدد الحرائق طبيعي

01 نيسان / أبريل 2020 04:33

غزة- الرأي:

نفت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة تعاملها مع حرائق سببها نوعية الغاز المستخدم في المنازل، وأكدت أن الغاز المنزلي سواء الوارد عبر المعبر المصري أو الجانب الإسرائيلي هو غاز له رائحة وأثقل من الهواء.

وبينت المديرية أن الحرائق المنزلية التي حدثت خلال الأشهر الماضية هي طبيعية سواء في أسبابها أو نوعيتها مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام السابقة.   

وأكدت انخفاض عدد الحرائق التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أخمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 321 حريق مقارنة بـ 331 حريق عام 2019م و 310 عام 2018م و396 حريق عام 2017م.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين ووسائل الإعلام عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، والتأكد من ذوي الاختصاص، متمنية السلامة للجميع.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني نفت، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن الحرائق الأخيرة بسبب الغاز المصري.

وأكدت أن هذه اشاعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على أنها ستقوم بملاحقة كل من يقوم ببث هذه الاشاعات التي تهدف لزعزعة الاستقرار والأمان.

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