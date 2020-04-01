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الأسرى يغلقون قسم "14" في "عوفر" احترازياً جراء "كورونا"

01 نيسان / أبريل 2020 09:40

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فلسطين المحتلة - الرأي

أغلق الأسرى قسم "14" في "عوفر"، ورفضوا إدخال أي أسير جديد، بعد الإعلان عن إصابة أسير محرر أفرج عنه من السجن، يوم أمس، بفيروس "كورونا".

وقال النادي إن إدارة سجن "عوفر" حاولت إدخال معتقلين جديد، إلى القسم، لكن الأسرى رفضوا ذلك.

وأضاف أن الأسرى في سجن النقب، أغلقوا الأقسام احتجاجاً على عدم توفير الاحتلال وسائل الوقاية اللازمة لحمايتهم من انتشار الوباء.

يُشار إلى أن الحكومة أعلنت اليوم، عن اكتشاف إصابة الأسير نور الدين صرصور، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، بفيروس "كورونا"، بعد أن أفرج عنه من سجن "عوفر"، يوم أمس.

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